У людей со временем исчезнет Y-хромосома: к чему это приведет
Через 4,6 миллиона лет Y-хромосома у людей может полностью исчезнуть. Дело в том, что она очень быстро деградирует.
Сейчас женщины обладают двумя абсолютно идентичными X-хромосомами, а мужчины – одной X-хромосомой и сморщенной Y. Но сначала Х и Y-хромосомы были одинакового размера и содержали одинаковые гены, пишет Phys.
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Почему исчезнет Y-хромосома
Недостаток Y-хромосомы в том, что она присутствует только в виде одной копии, которая переходит в наследство от отца к сыну – это означает что гены в ней не могут иметь генетическую рекомбинацию, которая помогает избавиться от негативных мутаций. Это и приводит к деградации, а затем и к исчезновению.
Конечно, Y-хромосома произвела несколько механизмов, чтобы замедлить этот процесс. Например, она может сделать структурную перестройку и приобрести несколько копий новых генов, чтобы нормально функционировать. Но авторы недавнего исследования уверены, что никакие механизмы не помогут.
Как это повлияет на людей
При этом ученые отмечают, что потеря Y-хромосомы не означает, что мужчины исчезнут вместе с ней. Дело в том, что через это уже проходили некоторые виды грызунов. Для размножения им все еще требовались и самки, и самцы. Они переместили ген SRY, который определяет пол, на другую хромосому.