Попри те, що добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні сьогодні, 8 жовтня становить 5 тисяч 397, нині недоцільно запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи.

Так вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише УП.Життя.

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У разі повної заповненості хворими на COVID-19 всіх ліжко-місць, які підготовані для госпіталізації таких хворих у лікарнях, Україна вимушена буде знову ввести жорсткий карантин,

– заявив Ляшко.

Коментуючи дані про те, що медична система може забезпечити 50 тисяч ліжко-місць для хворих на COVID-19, Ляшко уточнив, що таку кількість підготованих місць вдалося забезпечити завдяки попередньому карантину.

МОЗ проводить розрахунки

Головний державний санітарний лікар також уточнив, що зараз МОЗ прораховує, яка кількість хворих на день, протягом 1-2 тижнів, призведе до стовідсоткового заповнення ліжок.

Віктор Ляшко “Тоді я, як санітарний лікар, буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, й у нас іншого виходу нема, окрім як іти за прикладом Ізраїлю, Мадриду, Парижу і запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи.”

Ляшко додав, що в такому разі знайти баланс між економікою і порятунком життя знайти буде неможливо.

Важливо В чотирьох областях майже повністю заповнені лікарні

Коротко про захворюваність в Україні наразі

Від початку епідемії на COVID-19 захворіли 244 734 мешканці України.

З них станом на 8 жовтня побороли недугу – 108 233 людини.

Відомо, що від ускладнень перебігу коронавірусної хвороби померли 4 690 українців.

Активних хворих наразі 131 811 людей, частина з них госпіталізовані, інші лікуються вдома.

Найскладніша ситуація наразі на Харківщині, 7 жовтня зареєстрували 685 нових випадків інфікування, а 8 жовтня – 425.

Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу