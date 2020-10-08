Несмотря на то, что суточный прирост больных COVID-19 в Украине сегодня, 8 октября, составляет 5 тысяч 397, сейчас нецелесообразно вводить жесткие карантинные ограничительные меры.

Так считает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет УП.Жизнь.

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В случае полной заполненности больными COVID-19 всех койко-мест, которые подготовлены для госпитализации таких больных в больницах, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин,

– заявил Ляшко.

Комментируя данные о том, что медицинская система может обеспечить 50 тысяч койко-мест для больных COVID-19, Ляшко уточнил, что такое количество подготовленных мест удалось обеспечить благодаря предварительному карантину.

Минздрав проводит расчеты

Главный государственный санитарный врач также уточнил, что сейчас Минздрав просчитывает, какое количество больных в день, в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек.

Виктор Ляшко



“Тогда я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как идти по примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия.”

Ляшко добавил, что в таком случае баланс между экономикой и спасением жизни найти будет невозможно.

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Коротко о заболеваемости в Украине пока

От начала эпидемии COVID-19 заболели 244 734 жителя Украины.

Из них по состоянию на 8 октября побороли недуг – 108 233 человека.

Известно, что от осложнений течения коронавирусной болезни умерли 4 690 украинцев.

Активных больных сейчас 131 811 человек, часть из них госпитализированы, другие лечатся дома.

Самая сложная ситуация сейчас на Харьковщине, 7 октября зарегистрировали 685 новых случаев инфицирования, а 8 октября – 425.



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