В Украине в четырех областях больничные койки заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты почти 32 тысячи больничных коек первой волны. Такая ситуация сложилась из-за вспышки COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Самая большая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных коек, это 66,2% от всех коек первой волны.

В то же время ослабить карантин могут только в Кировоградской области, там занято лишь 46,7% коек. В других регионах превышен показатель заболеваемости.

В среднем в Украине этот показатель за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 148,7 при норме 40. При этом на первое место по этому показателю вышла Сумская область (267,6), которая сменила Тернопольскую область (255,3). В Киеве показатель заболеваемости составляет 176,4, в Кировоградской области – 21.

Отметим, что сегодня, 8 октября в Украине зафиксировали наибольшее количество больных за все время пандемии коронавируса – 5 397 человек. Это первый раз, когда в стране было выявлено больше 5 тысяч случаев.

Побороли недуг – 108 233 человека. Известно, что от осложнений течения коронавирусной болезни умерли 4 690 украинцев.



Активных больных сейчас 131 811 человек, часть из них госпитализированы, остальные лечатся дома.