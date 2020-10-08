В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті майже 32 тисячі лікарняних ліжок першої хвилі. Така ситуація склалася через спалах COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

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Найбільша завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, це 66,2% від всіх ліжок першої хвилі.

Водночас послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області, там зайнято лише 46,7% ліжок. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

У середньому в Україні цей показник за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 при нормі 40. При цьому на перше місце за цим показником вийшла Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську область (255,3). У Києві показник захворюваності становить 176,4, у Кіровоградській області - 21.