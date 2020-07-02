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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Українці зневажають карантин, поки хтось із рідних не опиниться в реанімації, – Ляшко
03:31, сьогодні Українці зневажають карантин, поки хтось із рідних не опиниться в реанімації, – Ляшко
Проба манту: міфи та реальність
16:21, 1 липня Проба манту: міфи та реальність
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Як безпечно купатися і відпочивати на пляжі під час пандемії COVID-19
16:18, 1 липня Як безпечно купатися і відпочивати на пляжі під час пандемії COVID-19
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