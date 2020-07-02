Українці зневажають карантин, поки хтось із рідних не опиниться в реанімації, – Ляшко

Чи може МОЗ встановити місце інфікування людини COVID-19 у кожному конкретному випадку та чому не варто зневажливо ставитися до карантинних обмежень – про це розповів Віктор Ляшко. Хоча й уточнив при цьому, що ігнорування українцями карантину – не єдина причина посиленого поширення коронавірусу в країні.

Про епідеміологічне розслідування випадків COVID-19

Встановити місце інфікування COVID-19 у тому чи іншому поодинокому випадку неможливо через тривалий інкубаційний період. Інша річ – якщо мовиться про групові спалахи. У таких випадках проводять епідеміологічне розслідування. Про це говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 1 липня в ефірі Hromadske.

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Групові спалахи інфікування коронавірусом фіксували "у гуртожитках, на промислових підприємствах багато, в психіатричних, у будинках для людей похилого віку" тощо.

Як відбувається епідрозслідування: є випадок, визначається коло контактних. Коли ми виявляємо хворого серед контактних, то розуміємо, де вони контактували. Де вони були: в супермаркет ходили разом, в закритому приміщенні були. Ці речі ми можемо зв’язати. Усе інше на 100% підтвердити неможливо,

– заявив Ляшко.

Про зневажливе ставлення українців до карантину

Віктор Ляшко зауважив, що люди "зневажливо ставляться до коронавірусу і до карантинних заходів, поки хтось з родини не захворіє і не потрапляє до реанімаційного відділення".

Тому не потрібно нехтувати карантинними заходами, потрібно виконувати протиепідемічні норми, попри те, що відбувається навколо,

– вкотре наголосив Ляшко.

Зростання кількості нових випадків – питання комплексне

Ляшко каже, що ані він, ані міністр Степанов не вважають єдиною причиною зростання кількості хворих в Україні те, що українці перестали дотримуватися правил карантину. Це питання в МОЗ вважають комплексним.

Є питання і не створення умов, і було таке відчуття – пом’якшення карантину як скасування карантину. Цього не повинно бути,

– зазначив Ляшко.

Головний санлікар країни нагадав: і далі необхідно дотримуватися соціальної дистанції, мати чисті руки та носити на обличчі маску.

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