Может ли Минздрав установить место инфицирования человека COVID-19 в каждом конкретном случае и почему не стоит пренебрежительно относиться к карантинным ограничениям – об этом рассказал Виктор Ляшко. Хотя и уточнил при этом, что игнорирование украинцами карантина – не единственная причина усиления распространения коронавируса в стране.

Об эпидемиологическом расследовании случаев COVID-19

Установить место инфицирования COVID-19 в том или ином одиночном случае невозможно из-за длительного инкубационного периода. Другое дело – если речь идет о групповой вспышке. В таких случаях проводят эпидемиологическое расследование. Об этом говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 1 июля в эфире Hromadske .

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Групповые вспышки инфицирования коронавирусом фиксировали "в общежитиях, на промышленных предприятиях много, в психиатрических, в домах престарелых" и других местах.

Как происходит эпидрасследование: есть случай, определяется круг контактных. Когда мы обнаруживаем больного среди контактных, то понимаем, где они контактировали. Они где были: в супермаркет ходили вместе, в закрытом помещении были. Эти вещи мы можем связать. Все остальное на 100% подтвердить невозможно,

– заявил Ляшко.

О пренебрежительном отношении украинцев к ​​карантину

Виктор Ляшко отметил, что люди "пренебрежительно относятся к коронавирусу и к карантинным мероприятиям, пока кто-то из семьи не заболеет и не попадает в реанимационное отделение".

Поэтому не нужно пренебрегать карантинными мероприятиями, нужно выполнять противоэпидемические нормы, несмотря на то, что происходит вокруг,

– в который раз отметил Ляшко.

Рост количества новых случаев – вопрос комплексный

Ляшко говорит, что ни он, ни министр Степанов не считают единственной причиной роста количества больных в Украине то, что украинцы перестали соблюдать правила карантина. Этот вопрос в Минздраве считают комплексным.

Есть вопросы и не создания условий, и было такое ощущение – смягчение карантина как отмена карантина. Этого не должно быть,

– отметил Ляшко.

Главный санврач страны напомнил, что и далее необходимо соблюдать социальную дистанцию, иметь чистые руки и носить на лице маску.