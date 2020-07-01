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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Проба Манту: мифы и реальность
16:29, сегодня Проба Манту: мифы и реальность
Как безопасно купаться и отдыхать на пляже во время пандемии COVID-19
16:28, сегодня Как безопасно купаться и отдыхать на пляже во время пандемии COVID-19
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Главное о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы
06:05, сегодня Главное о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы
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