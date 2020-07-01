Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что сейчас не должно быть очередей среди людей, которые ожидают результат теста на коронавирус. Если такая ситуация все же возникла, он призывает сообщать об этом ему напрямую.

Если результатов теста на коронавирус нет неделю-две, Ляшко призвал сообщать об этом напрямую сразу ему. Об этом он заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

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Санврач признал, что очереди на Львовщине, Волыни и Закарпатье были, но объясняет это тем, что Минздрав только "развивал лабораторную способность" в тот момент, когда одновременно было большое количество обращений.

Сейчас таких ситуаций не должно быть. Если есть задержка, где по неделе, по две не дают информации, пожалуйста, пишите мне в соцсетях, я рассмотрю лично,

– заявил Ляшко.

В частности, по словам Ляшко, ранее во Львове за один день можно было провести 250 – 300 тестов на коронавирус. Сейчас же лабораторная способность региона составляет 1,5 тысячи тестов в сутки.

Он добавил, что тесты из тех регионов, где есть очереди, передали в лаборатории других регионов, чтобы разгрузить лаборатории. Между тем сейчас такая очередь образуется только в Донецкой области.

Сейчас у нас появляется определенная очередь только в Донецкой области, но мы тоже оперативно реагируем. Поэтому если возникают такие случаи, это уже где-то сбой в нашей системе – не в лабораторной, а именно в передаче данных от лаборатории к лечащему врачу. На это надо оперативно реагировать,

– добавил он.