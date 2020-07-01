Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що нині не повинно бути черг серед людей, які очікують результат тесту на коронавірус. Якщо така ситуація все ж виникла, він закликає повідомляти про це йому напряму.

Якщо результатів тесту на коронавірус немає тиждень-два, Ляшко закликав повідомляти про це напряму одразу йому. Про це він заявив в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.

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Санлікар визнав, що черги на Львівщині, Волині та Закарпатті були, але пояснює це тим, що МОЗ лише "розвивало лабораторну спроможність" у той момент, коли одночасно була велика кількість звернень.

Зараз таких ситуацій не повинно бути. Якщо є затримка, де по тижню, по два не дають інформації, будь ласка, пишіть мені у соцмережі, я розгляну особисто,

– заявив Ляшко.

Зокрема, за словами Ляшка, раніше у Львові за один день можна було провести 250-300 тестів на коронавірус. Наразі ж лабораторна спроможність регіону становить 1,5 тисячі тестів на добу.

Він додав, що тести з тих регіонів, де є черги, передали до лабораторій інших регіонів, аби розвантажити лабораторії. Натомість нині така черга утворюється лише у Донецькій області.

Зараз у нас з'являється певна черга тільки у Донецькій області, але ми також оперативно реагуємо. Тому якщо виникають такі випадки, це вже десь збій в нашій системі – не в лабораторній, а саме в передачі даних від лабораторії до лікуючого лікаря. На це треба оперативно реагувати,

– додав він.