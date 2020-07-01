Якщо результати тесту на COVID-19 довго не повідомляють, Ляшко закликав писати йому особисто
Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що нині не повинно бути черг серед людей, які очікують результат тесту на коронавірус. Якщо така ситуація все ж виникла, він закликає повідомляти про це йому напряму.
Якщо результатів тесту на коронавірус немає тиждень-два, Ляшко закликав повідомляти про це напряму одразу йому. Про це він заявив в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.
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Санлікар визнав, що черги на Львівщині, Волині та Закарпатті були, але пояснює це тим, що МОЗ лише "розвивало лабораторну спроможність" у той момент, коли одночасно була велика кількість звернень.
Зараз таких ситуацій не повинно бути. Якщо є затримка, де по тижню, по два не дають інформації, будь ласка, пишіть мені у соцмережі, я розгляну особисто,
– заявив Ляшко.
Зокрема, за словами Ляшка, раніше у Львові за один день можна було провести 250-300 тестів на коронавірус. Наразі ж лабораторна спроможність регіону становить 1,5 тисячі тестів на добу.
Він додав, що тести з тих регіонів, де є черги, передали до лабораторій інших регіонів, аби розвантажити лабораторії. Натомість нині така черга утворюється лише у Донецькій області.
Зараз у нас з'являється певна черга тільки у Донецькій області, але ми також оперативно реагуємо. Тому якщо виникають такі випадки, це вже десь збій в нашій системі – не в лабораторній, а саме в передачі даних від лабораторії до лікуючого лікаря. На це треба оперативно реагувати,
– додав він.