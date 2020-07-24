У Львові помер однорічний хлопчик від від рідкісної хвороби – синдрому Кавасакі, який медики лікували як фарингіт. Мама дитини звинувачує місцевих педіатрів у халатності та непрофесійності.

Про випадок повідомляє видання ZAXID.net. За словами матері, лікарі не звертали увагу на прояви цієї хвороби, не змогли її діагностувати і вчасно призначити адекватне лікування.

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Два тижні хлопчика, якого звати Марко, з високою температурою лікували від ГРЗ та фарингіту, не дивлячись на те, що таке лікування не давало жодного результату. Згодом на вимогу батьків дитину скерували у "чорнобильську лікарню" до Львова (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр), але хлопчика не врятували.

Синдром Кавасакі – що це? Це рідкісне захворювання, яке послаблює кровоносні судини і зазвичай вражає дітей у віці до п'яти років. Синдром Кавасакі може призвести до аневризми, серцевих нападів або серцевої недостатності. Більшість дітей спочатку не відчувають кашлю або інших респіраторних проблем.

Зазначається, що 18 лютого цього року у нього різко піднялася температура до 38,2С0, відтак батьки одразу поїхали у поліклініку Стрийської ЦРЛ, де лікар призначив протизастудні ліки і амбулаторне лікування.

Синдром Кавасакі лікували як фарингіт

Однак лікування вдома не давало результатів, адже у Марка була стабільно висока температура. Тому батьки звернулися у стаціонарне відділення до педіатра Марії Коцини, де йому діагностували ГРЗ, фарингіт, гіпертермію і скерували на лікування у денний стаціонар.

Мама зізналася, що упродовж тижня перебування у денному стаціонарі дитині кілька разів робили аналіз сечі і більше жодних обстежень не проводили, лікували антибіотиками. Тоді у дитини вже з'явилися нові симптоми, які, як згодом з’ясувалося, були ознаки синдрому Кавасакі.

На 5-6 день були виражені ознаки хвороби: збільшені лімфовузли, малинові губи і язик, висип у паховій зоні, червона слизова оболонка очей, набряки долонь. Ми на той момент не знали, що це таке. Але ми це все показували лікарці. На що вона сказала, що під час ГРЗ можуть бути такі ознаки, що це фізіологічні особливості дитини. Вона на це не звернула увагу. Ми продовжували лікувати фарингіт,

– розповіла мама хлопчика.

За тиждень лікування у денному стаціонарі покращень не було. 28 лютого батьки звернулися з сином у приймальне відділення Стрийської ЦРЛ, щоб малого госпіталізувати. Черговий педіатр після загального аналізу крові та рентген-обстеження призначив лікування. Тоді у дитини з'явилася підозра на пневмонію, але лікар відправив хвору дитину додому.

"Врятувати хлопчика було запізно"

"Лише через два тижні, 3 березня, хворого Марка Печара скерували до Львова на консультацію до гематолога у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Як тільки батьки привезли дитину у ЗУСДМЦ, хлопчика одразу госпіталізували через критичні аналізи... Лікарі негайно призначили лікування відповідно протоколу хвороби Кавасакі – імуноглобулін та аспірин, але вже було запізно", – йдеться у джерелі.

Згодом у хлопчика стався розрив аневризми коронарних артерій і 8 березня він помер. За висновком паталогоанатома, було підтверджено діагноз "хвороба Кавасакі, розрив аневризми коронарних артерій".

Батьки звинувачують лікарів у халатності

Мама дитини звинувачує у смерті дитини стрийських педіатрів, зокрема, Марію Коцину, яка вже фігурує в кримінальному провадженні через смерть іншої дитини. Нагадаємо, що це справа понад трирічної давності, але рішення суду у ній досі немає.

Справу довго відкладали через карантин. Я сподівалася на об’єктивність головного лікаря, що він вживе заходів і звільнить Марію Коцину з роботи. Оскільки це вже не перший смертельний випадок у цієї лікарки. Головний лікар цього не зробив. Вони дали відповідь на скаргу, у якій вказали, що вони лікували правильно за протоколом фарингіт і пневмонію. А те, що діагноз і причина смерті була зовсім інша – вони того не визнають, кажуть: може, то ви у Львові підчепили,

– розповіла матір.

Мама дитини вже звернулася до правоохоронців. За її словами, після смерті сина у Львові загадковим чином зникла його медична книжка. Натомість жінка фотографувала результати аналізів дитини під час лікування і записи лікарки, тому сподівається, що це стане доказом у справі смерті її сина.

20 липня стрийська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків лікарями).

Стрийські лікарі своєї провини не визнають. Директор Стрийської ЦРЛ Олексія Ігнатов каже, що "синдром Кавасакі — рідкісна і складна хвороба і не кожен педіатр стикається з нею у своїй практиці".