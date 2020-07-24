Во Львове умер годовалый мальчик от редкой болезни – синдрома Кавасаки, который медики лечили как фарингит. Мама ребенка обвиняет местных педиатров в халатности и непрофессионализме.

О происшествии сообщает издание ZAXID.net. По словам матери, врачи не обращали внимание на проявления этой болезни, не смогли ее диагностировать и вовремя назначить адекватное лечение.

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Две недели мальчика, которого зовут Марко, с высокой температурой лечили от ОРЗ и фарингита, не смотря на то, что такое лечение не давало никакого результата. Впоследствии по требованию родителей ребенка направили в "чернобыльскую больницу" во Львов (Западноукраинский специализированный детский медцентр), но мальчика не спасли.

Синдром Кавасаки – что это? Это редкое заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет. Синдром Кавасаки может привести к аневризме, сердечным приступам или сердечной недостаточности. Большинство детей изначально не чувствуют кашля или других респираторных проблем.

Отмечается, что 18 февраля этого года у него резко поднялась температура до 38,2С0, поэтому родители сразу поехали в поликлинику Стрыйской ЦРБ, где врач назначил противопростудные лекарства и амбулаторное лечение.

Синдром Кавасаки лечили как фарингит

Однако лечение на дому не давало результатов, ведь у Марка была стабильно высокая температура. Поэтому родители обратились в стационарное отделение к педиатру Марии Коцыне, где ему диагностировали ОРЗ, фарингит, гипертермию и направили на лечение в дневной стационар.

Мама призналась, что в течение недели пребывания в дневном стационаре ребенку несколько раз делали анализ мочи и больше никаких обследований не проводили, лечили антибиотиками. Тогда у ребенка уже появились новые симптомы, которые, как впоследствии выяснилось, были признаки синдрома Кавасаки.

На 5-6 день были выраженные признаки болезни: увеличенные лимфоузлы, малиновые губы и язык, сыпь в паховой зоне, красная слизистая оболочка глаз, отеки ладоней. Мы на тот момент не знали, что это такое. Но мы это все показывали врачу. На что она сказала, что во время ОРЗ могут быть такие признаки, что это физиологические особенности ребенка. Она на это не обратила внимания. Мы продолжали лечить фарингит,

– рассказала мама мальчика.

За неделю лечения в дневном стационаре улучшений не было. 28 февраля родители обратились с сыном в приемное отделение Стрыйской ЦРБ, чтобы малыша госпитализировать. Дежурный педиатр после общего анализа крови и рентген-обследования назначил лечение. Тогда у ребенка появилось подозрение на пневмонию, но врач отправил больного ребенка домой.

"Спасти мальчика было поздно"

"Только через две недели, 3 марта, больного Марка Печара направили во Львов на консультацию к гематологу в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Как только родители привезли ребенка в ЗУСДМЦ, мальчика сразу госпитализировали из-за критических анализов... Врачи немедленно назначили лечение согласно протоколу болезни Кавасаки – иммуноглобулин и аспирин, но уже было поздно", – говорится в источнике.

Впоследствии у мальчика произошел разрыв аневризмы коронарных артерий, и 8 марта он скончался. По заключению паталогоанатома, был подтвержден диагноз "болезнь Кавасаки, разрыв аневризмы коронарных артерий".

Родители обвиняют врачей в халатности

Мама ребенка обвиняет в смерти ребенка стрыйских педиатров, в частности, Марию Коцыну, которая уже фигурирует в уголовном производстве из-за смерти другого ребенка. Напомним, что это дело более трехлетней давности, но решения суда в нем до сих пор нет.

Дело долго откладывали из-за карантина. Я надеялась на объективность главного врача, что он примет меры и уволит Марию Коцыну с работы. Поскольку это уже не первый смертельный случай у этого врача. Главный врач этого не сделал. Они дали ответ на жалобу, в которой указали, что они лечили правильно по протоколу фарингит и пневмонию. А то, что диагноз и причина смерти была совсем другая – они того не признают, говорят: может, это вы во Львове подцепили,

– рассказала мать.

Мама ребенка уже обратилась к правоохранителям. По ее словам, после смерти сына во Львове загадочным образом исчезла его медицинская книжка. Зато женщина фотографировала результаты анализов ребенка во время лечения и записи врача, поэтому надеется, что это станет доказательством в деле о смерти ее сына.

20 июля стрыйская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачами).

Стрыйские врачи своей вины не признают. Директор Стрыйской ЦРБ Алексея Игнатов говорит, что "синдром Кавасаки — редкая и сложная болезнь и не каждый педиатр сталкивается с ней в своей практике".