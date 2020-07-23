На Полтавщине родилась девочка "без кожи": родители бросили младенца
Под Полтавой родители отказались от новорожденной дочери, которая появилась на свет с редким генетическим заболеванием – синдромом Ноя-Лаксовой.
Об этом говорится в сюжете ICTV. Родители от малышки отказались. За жизнь девочки борются врачи детской клиники Кременчуга и благотворители.
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Отмечается, что девочку, которую зовут Саша, купают дважды в день и обрабатывают кожу как минимум четыре раза в сутки.
Препараты малышке нужны постоянно. За первые несколько дней благотворители смогли собрать около 30 тысяч гривен, взять под опеку Сашу и проконсультироваться с врачами из Киева и Израиля.
Сейчас там пока одобряют лечение, а дальше все будет зависеть от организма девочки.
В БФ Helpgroup говорят, что сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Состояние Саши пока не имеет позитивной динамики.