Младенца, которого родители оставили в роддоме "Лелека" прооперировали: что известно
Новорожденную девочку, которую родители оставили в киевском роддоме "Лелека", прооперировали. Состояние ребенка нормальное.
Об этом написал директор этой клиники Валерий Зукин на своей странице в фейсбуке.
Читайте также "Ушли и забыли, будто ребенка и нет": в роддоме "Лелека" родители отказались от ребенка
По его словам, роддом получил много писем, звонков, обращений с предложениями о помощи и желанием усыновить ребенка.
Мы всем очень благодарны. Но роддом "Лелека" не имеет права помогать с вопросом усыновления. Всем желающим усыновить ребенка необходимо обращаться в соответствующие государственные органы – службы опеки и службы по вопросам защиты детей,
– пояснил Валерий Зукин.
Напомним, девочка родилась с пороком развития, который не является критическим и поддается лечению. Но несмотря на разъяснения медиков, родители все же решили оставить ребенка в роддоме.
Директор клиники добавил, что роддом сам справляется с ситуацией и способен помочь ребенку.