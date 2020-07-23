Новорожденную девочку, которую родители оставили в киевском роддоме "Лелека", прооперировали. Состояние ребенка нормальное.

Об этом написал директор этой клиники Валерий Зукин на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, роддом получил много писем, звонков, обращений с предложениями о помощи и желанием усыновить ребенка.

Мы всем очень благодарны. Но роддом "Лелека" не имеет права помогать с вопросом усыновления. Всем желающим усыновить ребенка необходимо обращаться в соответствующие государственные органы – службы опеки и службы по вопросам защиты детей,

– пояснил Валерий Зукин.

Напомним, девочка родилась с пороком развития, который не является критическим и поддается лечению. Но несмотря на разъяснения медиков, родители все же решили оставить ребенка в роддоме.

Директор клиники добавил, что роддом сам справляется с ситуацией и способен помочь ребенку.