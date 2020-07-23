Новонароджену дівчинку, яку батьки покинули в київському пологовому будинку "Лелека", прооперували. Стан дитини нормальний.

Про це написав директор цієї клініки Валерій Зукін на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, пологовий будинок отримав чимало листів, дзвінків, звернень з пропозиціями про допомогу і бажанням усиновити дитину.

Ми всім дуже вдячні. Але пологовий будинок "Лелека" не має права допомагати з питанням усиновлення. Всім бажаючим усиновити дитину необхідно звертатися до відповідних державних органів – служби опіки та служби з питань захисту дітей,

– пояснив Валерій Зукін.

Нагадаємо, дівчинка народилася з пороком розвитку, який не є критичним і піддається лікуванню. Але попри роз'яснення медиків, батьки все ж вирішили залишити дитину в пологовому.

Директор клініки додав, що пологовий будинок сам справляється з ситуацією і здатний допомогти дитині.