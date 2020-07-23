Під Полтавою батьки відмовилися від новонародженої доньки, яка з'явилася на світ з рідкісним генетичним захворюванням – синдромом Ноя-Лаксової.

Про це йдеться у сюжеті ICTV. Батьки від малюка відмовились. За життя дівчинки борються лікарі дитячої клініки Кременчука і благодійники.

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Зазначається, що дівчинку, яку звати Саша, купають двічі на день і обробляють шкіру як мінімум чотири рази на добу.

Синдром Ноя-Лаксової – що це? Це рідкісне і летальне генетичне захворювання, коли шкіра весь час відлущується. Найчастіше випадки даного синдрому зустрічаються в країнах, де практикуються близькоспоріднені шлюби.

Препарати для малюка потрібні постійно. За перші кілька днів благодійники змогли зібрати близько 30 тисяч гривень, взяти під опіку Сашу і проконсультуватися з лікарями з Києва та Ізраїлю.

Наразі там поки схвалюють лікування дівчинки, а далі все залежатиме від організму дівчинки.

У БФ Helpgroup кажуть, що зараз дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан Саші поки не має позитивної динаміки.