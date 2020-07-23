На Полтавщині народилася дівчинка "без шкіри": батьки покинули немовля
Під Полтавою батьки відмовилися від новонародженої доньки, яка з'явилася на світ з рідкісним генетичним захворюванням – синдромом Ноя-Лаксової.
Про це йдеться у сюжеті ICTV. Батьки від малюка відмовились. За життя дівчинки борються лікарі дитячої клініки Кременчука і благодійники.
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Зазначається, що дівчинку, яку звати Саша, купають двічі на день і обробляють шкіру як мінімум чотири рази на добу.
Препарати для малюка потрібні постійно. За перші кілька днів благодійники змогли зібрати близько 30 тисяч гривень, взяти під опіку Сашу і проконсультуватися з лікарями з Києва та Ізраїлю.
Наразі там поки схвалюють лікування дівчинки, а далі все залежатиме від організму дівчинки.
У БФ Helpgroup кажуть, що зараз дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан Саші поки не має позитивної динаміки.