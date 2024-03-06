Надскладну операцію провели медики дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Зазначають, що пухлина була хоч і дброякісна, але складна і становила значну загрозу для життя хлопця.

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Пухлина становила загрозу життю

На момент останнього обстеження, перед оперативним втручанням, новоутворення сягало розміром з грушу та стискало дихальні шляхи хлопця. Діаметр трахеї звузився в чотири рази – до 6 міліметри, при тому, що норма – від 1,6 до 2,5 сантиметрів.

У лікарні розповіли, що хлопеця, якого прооперували, звуть Артема, він родом із Одеси та з початком повномасштабного вторгнення, сім'я виїхала за кордон.

Вже там підліток помітив у себе на шиї припухлість, яка з часом тільки збільщувалась. Мама Артема звернулася по допомогу до іноземних лікарів. За кордоном Арему зробили УЗД і сказали, що це, імовірно, пухлина.

Родина повернулася до Одеси, де і вирішили продовжити обстеження: МРТ і КТ підтвердили підозри іноземних колег. Це дійсно була пухлина – попередньо доброякісна.

Чому операція була ризикованою

Найбільшим викликом для медиків стало небезпечне розташування новоутворення – в ділянці шиї, де проходять нерви та судини, які забезпечують дихання та кровообіг у мозку.

"Пухлина розташовувалась в межах судинно-нервового пучка: його утворюють сонна артерія, внутрішня яремна вена і блукаючий нерв. Поряд – шийне та нервове сплетення", – зазначив хірург Олександр Калінчук.



У Львові хірурги провели надскладну операцію / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Операція була надризикованою, адже, як пояснили медики, у випадку, якщо хірурги зачепили б будь-що із переліченого, пацієнт міг загинути просто на операційному столі.

Як проводили втручання

Щоб уникнути цього, не пошкодити судини та зберегти життєво необхідні нерви, Артема оперували під мікроскопом. Крім того, хірурги використовували спеціальні ультразвукові ножиці – обладнання самостійно підбирає необхідну температуру нагріву тканин та мінімізує крововтрату.



Операцію проводили під мікроскопом і спеціальними ножицями / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Як повідомили в лікарні, операція тривала близько трьох годин. І, на щастя, пройшла успішно.

"Команді наших дитячих хірургів вдалося не зачепити жодних життєво важливих судин і нервів та повністю видалити пухлину", – ідеться у повідомленні.



Артему врятували життя / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Наразі медики кажуть, що здоров'ю Артема більше нічого не загрожує. Хлопець уже повернувся додому – в Одесу.