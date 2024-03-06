Сверхсложную операцию провели медики детской больницы Святого Николая во Львове. Отмечают, что опухоль была хоть и доброкачественная, но сложная и представляла значительную угрозу для жизни парня.

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Опухоль представляла угрозу жизни

На момент последнего обследования, перед оперативным вмешательством, новообразование достигало размером с грушу и сжимало дыхательные пути парня. Диаметр трахеи сузился в четыре раза – до 6 миллиметров, при том, что норма – от 1,6 до 2,5 сантиметров.

В больнице рассказали, что парня, которого прооперировали, зовут Артема, он родом из Одессы и с началом полномасштабного вторжения, семья выехала за границу.

Уже там подросток заметил у себя на шее припухлость, которая со временем только увеличивалась. Мама Артема обратилась за помощью к иностранным врачам. За рубежом Арему сделали УЗИ и сказали, что это, вероятно, опухоль.

Семья вернулась в Одессу, где и решили продолжить обследование: МРТ и КТ подтвердили подозрения иностранных коллег. Это действительно была опухоль – предварительно доброкачественная.

Почему операция была рискованной

Самым большим вызовом для медиков стало опасное расположение новообразования – в области шеи, где проходят нервы и сосуды, которые обеспечивают дыхание и кровообращение в мозге.

"Опухоль располагалась в пределах сосудисто-нервного пучка: его образуют сонная артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв. Рядом – шейное и нервное сплетение", – отметил хирург Александр Калинчук.



Во Львове хирурги провели сложнейшую операцию / Фото Первого медицинского объединения Львова

Операция была сверхрискованной, ведь, как объяснили медики, в случае, если хирурги задели бы что-либо из перечисленного, пациент мог погибнуть прямо на операционном столе.

Как проводили вмешательство

Чтобы избежать этого, не повредить сосуды и сохранить жизненно необходимые нервы, Артема оперировали под микроскопом. Кроме того, хирурги использовали специальные ультразвуковые ножницы – оборудование самостоятельно подбирает необходимую температуру нагрева тканей и минимизирует кровопотерю.



Операцию проводили под микроскопом и специальными ножницами / Фото Первого медицинского объединения Львова

Как сообщили в больнице, операция длилась около трех часов. И, к счастью, прошла успешно.

"Команде наших детских хирургов удалось не задеть никаких жизненно важных сосудов и нервов и полностью удалить опухоль", – говорится в сообщении.



Артему спасли жизнь / Фото Первого медицинского объединения Львова

Сейчас медики говорят, что здоровью Артема больше ничего не угрожает. Парень уже вернулся домой – в Одессу.