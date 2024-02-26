Операцию выполнили специалисты львовской детской больницы Святого Николая. Историю болезни девочки рассказала фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности dobro.ua.

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Какой недуг имела девочка

У 8-летней Златы из Хмельницкой области три года назад начались эпилептические приступы. Сначала судороги были только в ноге, но со временем состояние ребенка стало ухудшаться.

Специалисты диагностировали у Златы крайне редкую аутоиммунную болезнь "энцефалит Расмуссена" – это воспалительное заболевание головного мозга. Из-за болезни иммунная система атаковала правое полушарие головного мозга девочки.

Операции на мозге: почему пришлось полностью удалить полушарие

Из-за того, что болезнь прогрессировала, а эпилептические приступы случались от 20 до 40 раз в день, было решено провести операцию и отсоединить у девочки правое полушарие мозга от левого.

Как сообщили нейрохирурги, несмотря на то, что операция была успешной и приступы эпилепсии прекратились, Злату начали беспокоить головная боль и рвота. МРТ показало, что отделенное правое полушарие мозга атрофируется. Единственным решением было полностью удалить пораженное полушарие.

Мозг ребенка пластичен. Он иногда позволяет удалить целое полушарие без тяжелых неврологических последствий, поскольку другое полушарие берет на себя функции удаленного. К счастью, именно так и произошло в случае Златы,

– рассказала невролог Мария Павлюк.



Сейчас Злата чувствует себя хорошо / Фото dobro.ua

По словам медиков, сейчас девочка чувствует себя хорошо, она уже вернулась к полноценной жизни и даже занимается волонтерством, собирает деньги на нужды ВСУ.