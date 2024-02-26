Операцію виконали фахівці львівської дитячої лікарні Святого Миколая. Історію хвороби дівчинки розповіла фандрайзингова платформа онлайн-благодійності dobro.ua.

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Яку недугу мала дівчинка

У 8-річної Злати з Хмельниччини три роки тому розпочались епілептичні напади. Спочатку судоми були лише в нозі, але з часом стан дитини став погіршуватися.

Фахівці діагностували в Злати вкрай рідкісну аутоімунну недугу "енцефаліт Расмуссена" – це запальне захворювання головного мозку. Через хворобу імунна система атакувала праву півкулю головного мозку дівчинки.

Операції на мозку: чому довелось повністю видалити півкулю

Через те, що недуга прогресувала, а епілептичні напади траплялися від 20 до 40 разів на день, було вирішено провести операцію і від'єднати в дівчинки праву півкулю мозку від лівої.

Як повідомили нейрохірурги, незважаючи на те, що операція була успішною і напади епілепсії припинилися, Злату почали турбувати головний біль і блювота. МРТ показало, що відокремлена права півкуля мозку атрофується. Єдиним рішенням було повністю видалити уражену півкулю.

Мозок дитини пластичний. Він інколи дає змогу видалити цілу півкулю без тяжких неврологічних наслідків, оскільки інша півкуля бере на себе функції видаленої. На щастя, саме так і сталося у випадку Злати,

– розповіла невролог Марія Павлюк.



Наразі Злата почувається добре / Фото dobro.ua

За словами медиків, наразі дівчинка почувається добре, вона вже повернулася до повноцінного життя і навіть займається волонтерством, збирає гроші на потреби ЗСУ.