Дитячі торакальні хірурги змогли врятувати життя двох дітей, які вдихнули горіхи. На вихідних вони потрапили до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ та міської дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика.

Одній дитині у бронхи потрапив арахіс, другій – волоський горіх, які блокували роботу легені. Про це пише видання ZAXID.NET з посиланням на слова дитячого торакального хірурга ОХМАТДИТу Олександра Колодія.

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Обох дітей прооперували ендоскопічно. Лікар розповів, що у суботу до ОХМАТДИТу привезли хлопчика з Золочівського району, якому 2 роки і 4 місяці. Батьки пригостили сина волоським горіхом ще у середу, частина з якого потрапила у бронхи і блокувала верхню долю правої легені. Він зазначив, що дитина почала кашляти і виникли хрипи зі свистом.

До суботи у дитини вже виник набряк, а дістати ту частину горіха було непросто.

Ми діставали її десь півтори години. Нині з маленьким пацієнтом вже все гаразд. Зробимо контрольний знімок і можна буде відпускати додому,

– додав Олександр Колодій.

Другий хлопець, віком 2 роки і 8 місяців, потрапив у лікарню на вул. Пилипа Орлика у неділю, 18 жовтня. Дитині арахіс повністю блокував праву легеню. За розповідями медиків, батьки їли арахіс і трішки насипали сину у долоню. Дитина ще у реанімації, але її стан задовільний.

Лікарі наголосили, що малим дітям краще не давати горіхів і насіння. Це можна зробити лише, якщо подрібнити їх і додати до страв.