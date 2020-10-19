Детские торакальные хирурги смогли спасти жизни двух детей, которые вдохнули орехи. На выходных они попали во Львовскую областную детскую больницу Охматдет и городскую детскую больницу на ул. Пилипа Орлика.

Одному ребенку в бронхи попал арахис, второму – грецкий орех, которые блокировали работу легкого. Об этом пишет издание ZAXID.NET со ссылкой на слова детского торакального хирурга Охматдета Александра Колодия.

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Обоих детей прооперировали эндоскопически. Врач рассказал, что в субботу в Охматдет привезли мальчика из Золочевского района, которому 2 года и 4 месяца. Родители угостили сына грецкими орехами еще в среду, часть ореха попала в бронхи и блокировала верхнюю долю правого легкого. Он отметил, что ребенок начал кашлять и возникли хрипы со свистом.

К субботе у ребенка уже возник отек, а достать часть ореха было непросто.

Мы доставали ее где-то полтора часа. Сейчас с маленьким пациентом уже все в порядке. Сделаем контрольный снимок и можно будет отпускать домой,

– добавил Александр Колодий.

Второй мальчик, в возрасте 2 лет и 8 месяцев, попал в больницу на ул. Пилипа Орлика в воскресенье, 18 октября. Ребенку арахис полностью блокировал правое легкое. По рассказам медиков, родители ели арахис и немного насыпали сыну в ладонь. Ребенок еще в реанимации, но его состояние удовлетворительное.

Врачи отметили, что маленьким детям лучше не давать орехи и семечки. Это можно сделать лишь, если измельчить их и добавить в блюда.