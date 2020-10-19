Президент Владимир Зеленский требует разработать программу страхования врачей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания, пишет пресс-служба Офиса президента.

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Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19

– говорится в источнике.

Президент Украины признался, что его беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях.

Заметим, что медицинский персонал истощен из-за значительной нагрузки на медицинскую систему страны. С начала пандемии заразились 19 595 украинских медиков, за минувшие сутки заразились еще 207.

В июне Кабмин утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали вследствие заболевания коронавирусом во время профессиональной деятельности.