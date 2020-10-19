Зеленський наполягає на створенні програми страхування від COVID-19 для медиків
Президент Володимир Зеленський вимагає розробити програму страхування лікарів від коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це Зеленський заявив під час селекторної наради, пише пресслужба Офісу президента.
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Володимир Зеленський зазначив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19,
– повідомили в ОП.
Президент України зізнався, що його турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних установах.
Зауважимо, що медики сильно виснажені медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 595 українських медиків, за минулу добу заразилися ще 207.
У червні Кабмін затвердив суми виплат медикам, які постраждали внаслідок захворювання на коронавірус під час професійної діяльності.