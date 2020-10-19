Президент Володимир Зеленський вимагає розробити програму страхування лікарів від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це Зеленський заявив під час селекторної наради, пише пресслужба Офісу президента.

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Володимир Зеленський зазначив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19,

– повідомили в ОП.

Президент України зізнався, що його турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних установах.

Зауважимо, що медики сильно виснажені медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 595​ українських медиків, за минулу добу заразилися ще 207.

У червні Кабмін затвердив суми виплат медикам, які постраждали внаслідок захворювання на коронавірус під час професійної діяльності.