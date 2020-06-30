30 червня МОЗ почне розгортання лікарень другої черги у Львові й Чернівецькій області для прийому хворих на коронавірус.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації й нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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Також він заперечив інформацію, що в Закарпатській області є завантаженість ліжкомісць у лікарнях 70%.

Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих коронавірусів,

– зазначив Радуцький.

Лікарні другої черги

Львівщина і Буковина лідирує за кількістю хворих на COVID-19. Лікарні найбільш заповнені, тому готують інші медзаклади, щоб змогти прийняти усіх інфікованих.

На Львівщині 5435 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 146 людей померло, 747 – одужало.

На Буковині зафіксували 4801 випадок коронавірусу. Померло 183 людини, 1900 – одужало.