30 июня Минздрав начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приема больных коронавирусом.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Также он опроверг информацию, что в Закарпатской области есть загруженность койко-мест в больницах 70%.

Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных коронавирусов,

– отметил Радуцкий.

Больницы второй очереди

Львовщина и Буковина лидируют по количеству больных COVID-19. Больницы наиболее заполнены, поэтому готовят другие медучреждения, чтобы принять всех инфицированных.

На Львовщине 5435 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 146 человек умерло, 747 – выздоровел.

На Буковине зафиксировали 4801 случай коронавируса. Умерло 183 человека, 1900 – выздоровели.