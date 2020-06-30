В Украине зафиксировали 44 334 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 706 новых больных коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 30 июня в стране зафиксировано 44 334 случаев COVID-19.

О новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 44 334 случая инфицирования коронавирусом. 24 060 из них остаются активными – столько людей сейчас лечатся от болезни.

За минувшие сутки выписали всего 88 пациентов. В общем, за весь период от коронавируса выздоровели 19 115 больных.

К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 12 пациентов с COVID-19. С начала 2020 года болезнь унесла жизни 1 159 граждан Украины.

За минувшие сутки на территории страны коронавирус обнаружили еще у 706 человек. Больше всего новых больных снова зарегистрировали на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и Ровненской (+74) области. В Киеве зафиксировали 57 случаев заражения.

Коронавирус в областях Украины 30 июня

Винницкая область – 1 864 (+18);

Волынская область – 2 368 (+56);

Днепропетровская область – 1 087 (0);

Донецкая область – 481 (0);

Житомирская область – 1 404 (0);

Закарпатская область – 2 889 (+97);

Запорожская область – 572 (+2);

Ивано-Франковская область – 2 395 (+45);

Кировоградская область – 646 (0);

Киев – 5037 (+57);

Киевская область – 2 585 (+39);

Львовская область – 5 435 (+143);

Луганская область – 80 (0);

Николаевская область – 444 (+2);

Одесская область – 1 698 (+66);

Полтавская область – 314 (+2);

Ровненская область – 3 712 (+74);

Сумская область – 297 (+1);

Тернопольская область – 1 919 (+6);

Харьковская область – 2 134 (+36);

Херсонская область – 191 (0);

Хмельницкая область – 803 (+5);

Черновицкая область – 4 801 (+56);

Черкасская область – 642 (0);

Черниговская область – 536 (1).

Обратите внимание! В сводке не учтены данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированного АР Крым и города Севастополя.

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