В Украине зафиксировали 44 334 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 706 новых больных коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 30 июня в стране зафиксировано 44 334 случаев COVID-19.
О новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 44 334 случая инфицирования коронавирусом. 24 060 из них остаются активными – столько людей сейчас лечатся от болезни.
За минувшие сутки выписали всего 88 пациентов. В общем, за весь период от коронавируса выздоровели 19 115 больных.
К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 12 пациентов с COVID-19. С начала 2020 года болезнь унесла жизни 1 159 граждан Украины.
За минувшие сутки на территории страны коронавирус обнаружили еще у 706 человек. Больше всего новых больных снова зарегистрировали на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и Ровненской (+74) области. В Киеве зафиксировали 57 случаев заражения.
Коронавирус в областях Украины 30 июня
- Винницкая область – 1 864 (+18);
- Волынская область – 2 368 (+56);
- Днепропетровская область – 1 087 (0);
- Донецкая область – 481 (0);
- Житомирская область – 1 404 (0);
- Закарпатская область – 2 889 (+97);
- Запорожская область – 572 (+2);
- Ивано-Франковская область – 2 395 (+45);
- Кировоградская область – 646 (0);
- Киев – 5037 (+57);
- Киевская область – 2 585 (+39);
- Львовская область – 5 435 (+143);
- Луганская область – 80 (0);
- Николаевская область – 444 (+2);
- Одесская область – 1 698 (+66);
- Полтавская область – 314 (+2);
- Ровненская область – 3 712 (+74);
- Сумская область – 297 (+1);
- Тернопольская область – 1 919 (+6);
- Харьковская область – 2 134 (+36);
- Херсонская область – 191 (0);
- Хмельницкая область – 803 (+5);
- Черновицкая область – 4 801 (+56);
- Черкасская область – 642 (0);
- Черниговская область – 536 (1).
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