В Україні зафіксували 44 334 хворих на COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували ще 706 нових хворих на коронавірус. Відтак, станом на ранок 30 червня в країні зафіксовано 44 334 випадки COVID-19.

Про нові випадки зараження коронавірусом в країні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України. Корисно Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста Від початку пандемії в Україні зареєстрували 44 334 випадки інфікування коронавірусом. Натомість 24 060 з них залишаються активними – стільки людей нині лікуються від хвороби. Новина доповнюється...