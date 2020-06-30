В Україні зафіксували 44 334 хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні зареєстрували ще 706 нових хворих на коронавірус. Відтак, станом на ранок 30 червня в країні зафіксовано 44 334 випадки COVID-19.
Про нові випадки зараження коронавірусом в країні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.
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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 44 334 випадки інфікування коронавірусом. Натомість 24 060 з них залишаються активними – стільки людей нині лікуються від хвороби.
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