Сексолог Володимир Юшманов розповів, як же правильно обрати лубрикант залежно від потреби партнерів.
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На водній основі – вони безпечні з будь-якими іграшками та презервативами, а також найбільш сході на природню змазку жінки. Але їх треба часто поновлювати, бо вони висихають і часто вони викликають алергічну реакцію.
Масляні лубриканти – їх треба небагато для чудового ковзання та вони не викликають алергічної реакції. Втім, їх не можна використовувати ні з презервативами, ні з будь-якими іграшками, а потім на білизні можуть лишитися плями. Також вони дорожчі.
Силіконові лубриканти – це щось середнє: їх можна використовувати з презервативами та зазвичай вони не викликають алергічної реакції. Можна використовувати з пластиковими іграшками. Силіконові іграшки – вже не підходять. А також все одно залишаються плями на білизні.
Силіконові лубриканти не варто використовувати з силіконовими іграшками / Фото Unsplash
Саморобні лубриканти чи слина – це зазвичай ризик і досить сильний, а тому сексолог не радить їх використовувати.
Неочікувані переваги лубрикантів
- Використання лубриканту зменшує ризики, що презерватив порветься.
- Лубриканти можуть мати додаткові ефекти: бути розігрівальні чи охолоджувальні, ароматизовані чи їстівні.
- Його важливо використовувати під час анального сексу, оскільки тоді відсутня природна змазка, як у вагіні.
- Без лубриканту анальний секс може бути болісним і навіть небезпечним: подразнення та пошкодження шкіри збільшують ризик ІПСШ.