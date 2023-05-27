Сексолог Владимир Юшманов рассказал, как правильно выбрать лубрикант в зависимости от потребности партнеров.

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На водной основе – они безопасны с любыми игрушками и презервативами, а также на самом востоке на естественную смазку женщины. Но их нужно часто восстанавливать, потому что они высыхают и часто вызывают аллергическую реакцию.

Масляные лубриканты – их нужно немного для отличного скольжения, и они не вызывают аллергической реакции. Впрочем, их нельзя использовать ни с презервативами, ни с какими-либо игрушками, а затем на белье могут остаться пятна. Также они дороже.

Важно! Лубриканты на масляной основе могут разрушать латекс и снижать эффективность презерватива как контрацептива и защиты от ИППП.

Силиконовые лубриканты – это нечто среднее: их можно использовать с презервативами и обычно они не вызывают аллергическую реакцию. Можно использовать с пластиковыми игрушками. Силиконовые игрушки – уже не подходят. А также все равно остаются пятна на белье.

Силиконовые лубриканты не стоит использовать с силиконовыми игрушками / Фото Unsplash

Самодельные лубриканты или слюна – это обычно риск и достаточно сильный, поэтому сексолог не советует их использовать.

Неожиданные преимущества лубрикантов