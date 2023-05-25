Итальянские СМИ сообщают, что мужчина обратился за медицинской помощью в начале этого месяца. Его госпитализировали, но через неделю его состояние значительно ухудшилось.

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Супруги устроили себе безумную ночь любви

Муж и его жена якобы провели безумную ночь любви в своей квартире. Только "ночь" затянулась, потеряв время, пара занималась сексом на протяжении примерно 24 часов. Здесь стоит заметить, что муж и жена перед секс-марафоном приняли экстази.

У мужчины диагностировали септический шок, который вызвал некроз полового члена и мошонки. Это может угрожать ампутацией пениса. О состоянии жены пока не сообщают.

В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии, однако прогноз не разглашается, не называют и имен пары.

Отмечают, что медикам удалось стабилизировать состояние мужчины, но из-за некроза пениса, вероятнее всего, он больше не будет способен к эрекции, более того – возможна ампутация пениса.