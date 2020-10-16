Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус розповів, що поки що лише один препарат продемонстрував ефективність проти важкої форми коронавірусу.

Нині вчені з усього світу намагаються знайти спосіб подолати коронавірус. Втім, поки що ефективність проти важкої форми COVID-19 демонструє лише один препарат, повідомляє пресслужба ВООЗ у твіттері.

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Під час брифінгу 16 жовтня генеральний директор ВООЗ повідомив, що Дексаметазон поки що єдиний препарат, який показав свою ефективність під час лікування пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Тедрос Аданом Гебреєсус “На цей момент кортикостероїд Дексаметазон досі є єдиним терапевтичним засобом, який продемонстрував свою ефективність проти COVID-19 серед пацієнтів з важкою формою захворювання."

Що відомо про препарат Дексаметазон

Дексаметазон є синтетичним препаратом з групи глюкокортикоїдних гормонів. Він має протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.

Дексаметазон використовують для лікування важких форм неспецифічного виразкового коліту і хвороби Крона, а також для низки інших серйозних захворювань, з яких: недостатність кори наднирників, подагра, рак легенів, туберкульоз, менінгіт та багато-багато інших.

У червні 2020 року повідомили, що цей препарат може суттєво знизити ризик смерті у пацієнтів з важкою формою коронавірусної хвороби. Під час дослідження ризик смерті пацієнтів, під'єднаних до ШВЛ, впав на третину. Натомість серед хворих, які перебували на кисневій підтримці ризик смерті впав на 20%.