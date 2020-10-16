Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что пока что только один препарат продемонстрировал эффективность против тяжелой формы коронавируса.

Сейчас ученые со всего мира пытаются найти способ преодолеть коронавирус. Впрочем, пока эффективность против тяжелой формы COVID-19 демонстрирует лишь один препарат, сообщает пресс-служба ВОЗ в твиттере.

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Во время брифинга 16 октября генеральный директор ВОЗ сообщил, что Дексаметазон пока что единственный препарат, который показал свою эффективность во время лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Тедрос Аданом Гебреисус “На данный момент кортикостероид Дексаметазон до сих пор является единственным терапевтическим средством, которое продемонстрировало свою эффективность против COVID-19 среди пациентов с тяжелой формой заболевания."

Что известно о препарате Дексаметазон

Дексаметазон является синтетическим препаратом из группы глюкокортикоидных гормонов. Он обладает противовоспалительным, противоаллергическим и иммуносупрессивным действием.

Дексаметазон используют для лечения тяжелых форм неспецифического язвенного колита и болезни Крона, а также для ряда других серьезных заболеваний, из которых: недостаточность коры надпочечников, подагра, рак легких, туберкулез, менингит и много-много других.

В июне 2020 года сообщили, что этот препарат может существенно снизить риск смерти у пациентов с тяжелой формой коронавирусной болезни. Во время исследования риск смерти пациентов, подключенных к ИВЛ, упал на треть. Зато среди больных, находившихся на кислородной поддержке риск смерти упал на 20%.