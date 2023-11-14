Фонд "Ліки для України"

У жовтні 2023 року фонду "Ліки для України" вдалось отримати новий транш допомоги від DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Також партнером проєкту стала "Нова пошта". Про це 24 Каналу розповів співзасновник та СЕО Liki24.com Антон Авринський.

Також на тему Скільки українців захворіли на діабет за рік: тривожні дані

Залучені гроші будуть спрямовані на покриття вартості ліків для українців, які постраждали від війни й не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно.

Завдяки уряду Німеччини цього року розмір Фонду складає 56 мільйонів гривень, а Нова пошта кожного місяця виділяє 100 тисяч гривень, які покривають вартість доставки ліків на адресу отримувачів по всій Україні. Це суттєво збільшить кількість людей, які зможуть отримати необхідні ліки з безкоштовною доставкою.

Як отримати ліки зі знижкою

Щоб скористатися допомогою фонду "Ліки для України", треба зареєструватись в застосунку Liki24. Після цього на головному екрані Liki24 з’явиться інформація про можливість взяти участь у програмі компенсації. Більш детально про те як скористатися допомогою можна ознайомитись за посиланням.

Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків на Liki24.

Максимальна сума компенсації 500 грн.

При замовленні на 1000 грн і більше ми доставка ліків безкоштовна.

Не обов’язково витрачати всю суму за одне замовлення.

Термін дії знижки – 3 дні після активації.

Скористатися допомогою можна лише раз, але вона діє на усі товари з аптек.

Співзасновник та СЕО Liki24.com Антон Авринський “Для нас є дуже важливим, що український бізнес підтримує нашу ініціативу і наш Фонд "Ліки для України". Ми щиро дякуємо "Новій Пошті" за їх допомогу з логістикою, адже завдяки цьому ще більше людей у різних куточках України мають змогу отримати необхідні ліки. Кожна копійка – це реальна допомога для тих, хто її потребує. Також ми вдячні DEG та уряду Німеччини, які також продовжують підтримувати наш Фонд.”

За його словами, вже понад 50 тисяч українських сімей змогли придбати ліки зі знижкою і зараз вона доступна для всіх, хто її потребує. Але Антон Авринський просить ставитись до цієї можливості відповідально і не зловживати допомогою фонду.