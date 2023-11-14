Фонд "Лекарства для Украины"

В октябре 2023 года фонду "Лекарства для Украины" удалось получить новый транш помощи от DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh в поддержке с Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Также партнером проекта стала "Новая почта". Об этом 24 Канала рассказал соучредитель и СЕО Liki24.com Антон Авринский.

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Привлеченные деньги будут направлены на покрытие стоимости лекарства для украинцев, пострадавших от войны и не имеющих возможности приобрести необходимые лекарства самостоятельно.

Благодаря правительству Германии в этом году размер Фонда составляет 56 миллионов гривен, а Новая почта ежемесячно выделяет 100 тысяч гривен, которые покрывают стоимость доставки лекарства в адрес получателей по всей Украине. Это существенно увеличит количество людей, которые могут получить необходимые лекарства с бесплатной доставкой.

Как получить лекарство со скидкой

Чтобы воспользоваться помощью фонда "Лекарство для Украины", нужно зарегистрироваться в приложении Liki24. После этого на главном экране Liki24 появится информация о возможности принять участие в программе компенсации. Более подробно о том как воспользоваться помощью можно ознакомиться по ссылкой.

Компенсация покрывает 50% стоимости любого лекарства на Liki24.

Максимальная сумма компенсации – 500 грн.

При заказе на 1000 грн и больше мы доставка лекарства бесплатная.

Не обязательно тратить всю сумму на один заказ.

Срок действия скидки – 3 дня после активации.

Воспользоваться помощью можно только раз, но она действует на все товары из аптек.

Соучредитель и СЕО Liki24.com Антон Авринский “Для нас очень важно, что украинский бизнес поддерживает нашу инициативу и наш Фонд "Лекарства для Украины". Мы искренне благодарим "Новую Почту" за их помощь с логистикой, ведь благодаря этому еще больше людей в разных уголках Украины могут получить необходимые лекарства. Каждая копейка – это реальная помощь для нуждающихся. Также мы благодарны DEG и правительству Германии, которые также продолжают поддерживать наш фонд.”

По его словам, уже более 50 тысяч украинских семей смогли приобрести лекарства со скидкой и сейчас она доступна всем, кто в ней нуждается. Но Антон Авринский просит относиться к этой возможности ответственно и не злоупотреблять фондом.