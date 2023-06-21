Дослідники попередили про небезпеку назвали препарати, приймаючи які варто бути особливо уважним до уваги сонця.

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Деякі ліки роблять людину більш чутливою до сонця, викликаючи надмірну реакцію шкіри на сонячне світло. Ба більше, чутливість до сонця може призвести до серйозного сонячного опіку навіть за умови короткочасного впливу сонячного світла,

– попередив Ха Ві Нго-Хамільтон, фармацевт компанії BuzzRx.

Зверніть увагу! Реакція зазвичай виникає через 24 – 72 години після приймання ліків і впливу сонця та часто супроводжується свербежем і має вигляд реакції на кшталт отруйного плюща або екземи.

Не лише ретиноїди: які ліки можуть спровокувати опіки

Одним із класичних прикладів речовин, які посилюють чутливість до сонця є ретиноїди. Однак, це далеко не єдина речовина, яку влітку слід вживати з обережністю.

Такими також є антибіотики, включно з тетрациклінами, сульфаніламідами, фторохінолонами. Жінкам, які приймають оральні контрацептиви, теж не слід забувати про сонцезахисний крем. Особливо це стосується власниць темнішого відтінку шкіри.

препарати, які можуть викликати підвищену чутливість до сонця: