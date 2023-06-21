Исследователи предупредили об опасности назвавших препараты, принимая которые следует особенно внимательным к вниманию солнца.
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Некоторые лекарства делают человека более чувствительным к солнцу, вызывая чрезмерную реакцию кожи на солнечный свет. Более того, чувствительность к солнцу может привести к серьезному солнечному ожогу даже при условии кратковременного воздействия солнечного света.
– предупредил Ха Ви Нго-Хамильтон, фармацевт компании BuzzRx.
Не только ретиноиды: какое лекарство может спровоцировать ожоги
Одним из классических примеров веществ, усиливающих чувствительность к солнцу. ретиноиды. Однако это далеко не единственное вещество, которое летом следует употреблять с осторожностью.
Таковы также антибиотики, включая тетрациклины, сульфаниламиды, фторохинолоны. Женщинам, принимающим оральные контрацептивы, тоже не следует забывать о солнцезащитном креме. Особенно это касается обладательниц более темного оттенка кожи.
Препараты, которые могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу:
- Противогрибковые препараты, такие как гризеофульвин, используемые для лечения грибковых инфекций.
- Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как амидарон и дигоксин.
- Препараты для лечения психических расстройств, таких как амиодарон, хлорпромазин, имипрамин и другие трициклические антидепрессанты.
- Противоопухолевые препараты, такие как 5-флуороурацил и винбластин.
- Препараты для лечения сахарного диабета, такие как сульфонилмочевины.
- Противоэпилептические препараты, такие как карбамазепин и фенитоин.