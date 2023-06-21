Исследователи предупредили об опасности назвавших препараты, принимая которые следует особенно внимательным к вниманию солнца.

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Некоторые лекарства делают человека более чувствительным к солнцу, вызывая чрезмерную реакцию кожи на солнечный свет. Более того, чувствительность к солнцу может привести к серьезному солнечному ожогу даже при условии кратковременного воздействия солнечного света.

– предупредил Ха Ви Нго-Хамильтон, фармацевт компании BuzzRx.

Обратите внимание! Реакция обычно возникает через 24 – 72 часа после приема лекарств и воздействия солнца и часто сопровождается зудом и имеет вид реакции типа ядовитого плюща или экземы.

Не только ретиноиды: какое лекарство может спровоцировать ожоги

Одним из классических примеров веществ, усиливающих чувствительность к солнцу. ретиноиды. Однако это далеко не единственное вещество, которое летом следует употреблять с осторожностью.

Таковы также антибиотики, включая тетрациклины, сульфаниламиды, фторохинолоны. Женщинам, принимающим оральные контрацептивы, тоже не следует забывать о солнцезащитном креме. Особенно это касается обладательниц более темного оттенка кожи.

Препараты, которые могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу: