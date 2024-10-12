Почему возникает себорейный дерматит на лице

Перхоть возникает из-за грибков под названием Malassezia globosa. Эти микроорганизмы расщепляют жиры сальных желез (себума) на поверхности кожи, оставляя после себя вещество под названием олеиновая кислота.

Также на тему Атопический дерматит у детей может привести к другому серьезному заболеванию

У всех на коже есть эти микробы, но не у всех развивается перхоть. Это может произойти по таким причинам.

Жирная кожа. Большие поры на лице могут привести к большему количеству себума и дальнейшему риску себорейного дерматита. Жирная перхоть на лице часто возникает с себорейным дерматитом на коже головы.

Сухая кожа. Также возможно, что перхоть может развиться на сухой коже. Когда ваша кожа чрезвычайно сухая, сальные железы автоматически работают сверхурочно, чтобы компенсировать потерю сала. Образующийся избыток себума в сочетании с сухими чешуйками кожи может привести к перхоти.

Чувствительность к олеиновой кислоте. Некоторые люди чувствительны к этому веществу, что остается после микробов M. globosa. Это может привести к шелушению и раздражению.

Ускоренное обновление клеток кожи. Если ваши клетки кожи обновляются быстрее, чем обычно (более одного раза в месяц), у вас может быть больше мертвых клеток кожи на лице. В сочетании с себумом эти мертвые клетки могут создавать перхоть.

Відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій? Це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Симптомы себорейного дерматита на лице

Симптомы себорейного дерматита следующие:

перхоть на коже головы, в волосах, бровях, бороде или усах;

корочки на коже головы, лице, боковых сторонах носа, бровях, ушах, веках, груди, под мышками, в подмышечной области или под грудью;

покраснение на коже;

зуд.

Лечение себорейного дерматита на лице

Дерматологи рекомендуют такие безрецептурные продукты:

салициловая кислота, которую можно использовать как тоник для удаления излишков сала и мертвых клеток кожи;

крем с гидрокортизоном, который можно использовать всего несколько дней;

шампунь против перхоти, который можно рассматривать как средство для умывания лица в душе;

мази и кремы на основе серы.

Для более стойкой перхоти на лице ваш врач может назначить более сильные кремы для обуздания M. globosa и управления излишками масел. Варианты могут включать:

противогрибковые кремы;

пероральные противогрибковые препараты;

временное использование крема с гидрокортизоном по рецепту;

кортикостероиды (только временно).

Дерматолог также может рекомендовать конкретные безрецептурные или рецептурные лечебные средства для себорейного дерматита.