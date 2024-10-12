Чому виникає себорейний дерматит на обличчі

Лупа виникає через грибки під назвою Malassezia globosa. Ці мікроорганізми розщеплюють жири сальних залоз (себуму) на поверхні шкіри, залишаючи після себе речовину під назвою олеїнова кислота.

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У всіх на шкірі є ці мікроби, але не у всіх розвивається лупа. Це може статися з таких причин.

Жирна шкіра. Більші пори на обличчі можуть призвести до більшої кількості себуму і подальшого ризику себорейного дерматиту. Жирна лупа на обличчі часто виникає з себорейним дерматитом на шкірі голови.

Суха шкіра. Також можливо, що лупа може розвинутися на сухій шкірі. Коли ваша шкіра надзвичайно суха, сальні залози автоматично працюють понаднормово, щоб компенсувати втрату сала. Утворений надлишок себуму в поєднанні з сухими лусочками шкіри може призвести до лупи.

Чутливість до олеїнової кислоти. Деякі люди чутливі до цієї речовини, що лишається після мікробів M. globosa. Це може призвести до лущення та подразнення.

Пришвидшене оновлення клітин шкіри. Якщо ваші клітини шкіри оновлюються швидше, ніж зазвичай (більше одного разу на місяць), у вас може бути більше мертвих клітин шкіри на обличчі. У поєднанні з себумом ці мертві клітини можуть створювати лупу.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Симптоми себорейного дерматиту на обличчя

Симптоми себорейного дерматиту такі:

лупа на шкірі голови, у волоссі, бровах, бороді або вусах;

кірочки на шкірі голови, обличчі, бічних сторонах носа, бровах, вухах, повіках, грудях, під пахвами, в пахвинній ділянці або під грудьми;

почервоніння на шкірі;

свербіж.

Лікування себорейного дерматиту на обличчі

Дерматологи рекомендують такі безрецептурні продукти:

саліцилова кислота, яку можна використовувати як тонік для видалення надлишків сала та мертвих клітин шкіри;

крем з гідрокортизоном, який можна використовувати лише кілька днів;

шампунь проти лупи, який можна розглядати як засіб для вмивання обличчя в душі;

мазі та креми на основі сірки.

Для стійкішої лупи на обличчі ваш лікар може призначити сильніші креми для приборкання M. globosa та управління надлишками масел. Варіанти можуть включати:

протигрибкові креми;

пероральні протигрибкові препарати;

тимчасове використання крему з гідрокортизоном за рецептом;

кортикостероїди (лише тимчасово).

Дерматолог також може рекомендувати конкретні безрецептурні або рецептурні лікувальні засоби для себорейного дерматиту.