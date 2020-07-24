Ліки, які застосовують при виразці, гастриті та печії, можуть спровокувати важкий перебіг коронавірусної хвороби й навіть підвищити ризик смерті від COVID-19.

Про це заявили вчені з Бруклінського університету. У статті йдеться про те, що інгібітори протонної помпи (група ліків, які зменшують виділення шлункового соку) можуть погіршувати перебіг коронавірусної недуги.

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Які ліки не варто приймати, якщо захворіли на коронавірус

До таких ліків відносяться Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол тощо.

В ході дослідження вчені з'ясували, що у пацієнтів з COVID-19, які приймали ліки цієї групи, смертність була у 2,3 раза вищою, ніж серед тих, хто їх не приймав.

Крім того, у таких пацієнтів у 2,5 раза підвищувався ризик важкого перебігу захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів.

Як вважають гастроентерологи, причина цього в тому, що при прийомі таких ліків в організмі знижується рівень соляної кислоти.

Це, своєю чергою, веде до зниження бар'єрної функції шлунка і зміни мікробіоти кишківника. Таким чином, вірусні частинки активніше проникають в організм людини через слизові оболонки.