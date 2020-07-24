Лекарства, которые применяют при язве, гастрите и изжоге, могут спровоцировать тяжелое течение коронавирусной болезни и даже повысить риск смерти от COVID-19.

Об этом заявили ученые из Бруклинского университета. В статье говорится о том, что ингибиторы протонной помпы (группа лекарств, которые уменьшают выделение желудочного сока) могут ухудшать течение коронавирусного недуга.

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К таким лекарствам относятся Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол и тому подобное.

В ходе исследования ученые выяснили, что у пациентов с COVID-19, которые принимали лекарства этой группы, смертность была в 2-3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал.

Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск тяжелого течения заболевания и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как считают гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких лекарств в организме снижается уровень соляной кислоты.

Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активно проникают в организм человека через слизистые оболочки.