В Україні щодня встановлюють нові антирекорди захворюваності на COVID-19. Очевидно, що епідемія коронавірусу не спадає. Лікар-епідеміолог розповідає про ситуацію з поширенням хвороби.

За минулу добу в Україні госпіталізували понад 200 осіб з коронавірусом. І цей показник є найбільшим за весь час епідемії. Що відбувається й чи варто чекати повернення жорсткого карантину? Журналіст сайту 24 каналу про це запитав у кандидата медичних наук, лікаря-епідеміолога Олега Рубана.

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Він повідомив, що в Україні дійсно напружена епідеміологічна ситуація. Але вона повністю контрольована.

Зі слів експерта, в країні виникають локальні спалахи в організованих колективах, де не дотримуються навіть елементарних правил запобігання поширення хвороби.

У столиці щотижня ми реєструємо три-п’ять великих спалахів. І це буде завжди протягом максимальної циркуляції збудника,

– сказав Олег Рубан, який є головним санітарним лікарем Києва.

Але не дивлячись на антирекорди, в Україні немає стрімкого зростання епідемії, підкреслив лікар. Він наголосив, що зараз головною рушійною силою коронавірусу є молодь, яка не дотримується правил карантину.

Найбільш уражена група – 18-35 років. Для них потрібно розробити окремі правила, але загалом в країні й столиці не потрібно повертати жорсткий карантин, вважає Олег Рубан.

Олег Рубан / Фото Укрінформ

Ситуація прогнозована й всі сфери бізнесу можуть спокійно працювати, якщо вони дотримуються певних правил. У Києві не доцільно посилювати заходи.

Ранній жорсткий карантин в Україні дозволив запобігти стрімкому зростанню захворюваності й уникнути сильного навантаження на медичну галузь. Зараз лікарні можуть впоратися з такою кількістю хворих.

Медики вже знають як протидіяти хворобі, до того ж вчені розробляють вакцину проти COVID-19,

– підкреслив епідеміолог.

Природа також допомагає – вироблюється колективний імунітет. Але поки 70-80% населення не "зустрінуться" з COVID-19, епідемія на спад не піде, заявив Олег Рубан.

Це не означає, що майже кожен буде змушений лікуватись на стаціонарі – у більшості людей коронавірус "проживає" без симптомів. Але він особливо небезпечний для людей із слабким здоров’ям й послабленою імунною системою.

Які умови для госпіталізації пацієнта з коронавірусом:

Перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий (є ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії).

Є клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Є клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку.

Є клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної.

Пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень (у нього є цукровий діабет, хронічна патологія дихальної й серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання та інші).

У пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Зауважимо, що станом на 31 липня в Україні підтвердили 69 884 випадки коронавірусу, 38 752 людей одужало, а 1 693 – померли. Адаптивний карантин продовжили до 31 серпня. Україну розділили на різні зони.

Зони адаптивного карантину / інфографіка 24 каналу