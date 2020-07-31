В Украине ежедневно устанавливают новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Очевидно, что эпидемия коронавируса не проходит. Врач-эпидемиолог рассказывает о ситуации с распространением болезни.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали более 200 человек с коронавирусом. И этот показатель является крупнейшим за все время эпидемии. Что происходит и стоит ли ждать возвращения жесткого карантина? Журналист сайта 24 канала об этом спросил у кандидата медицинских наук, врача-эпидемиолога Олега Рубана.

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Он сообщил, что в Украине действительно напряженная эпидемиологическая ситуация. Но она полностью контролируется.

По словам эксперта, в стране возникают локальные вспышки в организованных коллективах, где не соблюдаются даже элементарные правила предотвращения распространения болезни.

В столице еженедельно мы регистрируем три-пять крупных вспышек. И это будет всегда на протяжении максимальной циркуляции возбудителя,

– сказал Олег Рубан, который является главным санитарным врачом Киева.

Но несмотря на антирекорды, в Украине нет стремительного роста эпидемии, подчеркнул врач. Он отметил, что сейчас главной движущей силой коронавируса является молодежь, которая не придерживается правил карантина.

Наиболее пораженная группа – 18-35 лет. Для них нужно разработать отдельные правила, но в целом в стране и столице не нужно возвращать жесткий карантин, считает Олег Рубан.

Олег Рубан / Фото Укринформ

Ситуация прогнозируемая и все сферы бизнеса могут спокойно работать, если они придерживаются определенных правил. В Киеве не целесообразно усиливать меры.

Ранний жесткий карантин в Украине позволил предотвратить стремительный рост заболеваемости и избежать сильной нагрузки на медицинскую отрасль. Сейчас больницы могут справиться с таким количеством больных.

Медики уже знают как противодействовать болезни, к тому же ученые разрабатывают вакцину против COVID-19,

– подчеркнул эпидемиолог.

Природа также помогает – вырабатывается коллективный иммунитет. Но пока 70-80% населения не "встретятся" с COVID-19, эпидемия на спад не пойдет, заявил Олег Рубан.

Это не значит, что почти каждый будет вынужден лечиться в стационаре – в большинстве людей коронавирус "проживает" без симптомов. Но он особенно опасен для людей со слабым здоровьем и ослабленной иммунной системой.

Каковы условия для госпитализации пациента с коронавирусом:

Течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии).

Есть клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома.

Есть клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока.

Есть клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной.

Пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие).

У пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 градусов, которая плохо поддается коррекции.

Заметим, что по состоянию на 31 июля в Украине подтвердили 69 884 случая коронавируса, 38 752 человек выздоровели, а 1 693 – умерли. Адаптивный карантин продлили до 31 августа. Украину разделили на разные зоны.

Зоны адаптивного карантина / инфографика 24 канала