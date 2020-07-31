За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 1 090 случаев COVID-19, среди них – 77 детей и 78 медработников. В то же время госпитализировали 261 человека, что является абсолютным антирекордом с начала вспышки инфекции в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что у всех госпитализированных течение болезни тяжелое или средней тяжести, сообщает 24 канал.

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Степанов добавил, что за последние сутки в Украине было произведено 33 384 тестирований, из них – 15 427 ПЦР и 17 957 – методом ИФА.

Условия для госпитализации пациента с коронавирусом:

Течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии).

Есть клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома.

Есть клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока.

Есть клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной.

Пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие).

У пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 градусов, которая плохо поддается коррекции.

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Заметим, что по состоянию на 31 июля в Украине подтвердили 69 884 случая коронавируса, 38 752 человека выздоровели, а 1 693 – умерли. Адаптивный карантин продлили до 31 августа.

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