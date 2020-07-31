Черговий антирекорд: за добу в Україні госпіталізували понад 200 хворих з коронавірусом
За минулу добу в Україні підтвердили ще 1 090 випадків COVID-19, серед них – 77 дітей і 78 медпрацівників. Водночас госпіталізували 261 людину, що є абсолютним антирекордом від початку спалаху інфекції в Україні.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що у всіх госпіталізованих перебіг хвороби важкий або середньої важкості, повідомляє 24 канал.
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Степанов додав, що за останню добу в Україні було здійснено 33 384 тестування, з них – 15 427 ПЛР і 17 957 – методом ІФА.
Які умови для госпіталізації пацієнта з коронавірусом:
- Перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий (є ознаки пневмонії та / або дихальної недостатності при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії).
- Є клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому.
- Є клініко-лабораторні дані сепсису та / або септичного шоку.
- Є клініко-лабораторні дані органної / системної недостатності, крім дихальної.
- Пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень (у нього є цукровий діабет, хронічна патологія дихальної й серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання та інші).
- У пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.
Зауважимо, що станом на 31 липня в Україні підтвердили 69 884 випадки коронавірусу, 38 752 людей одужало, а 1 693 – померли. Адаптивний карантин продовжили до 31 серпня.
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