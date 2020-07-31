За минулу добу в Україні підтвердили ще 1 090 випадків COVID-19, серед них – 77 дітей і 78 медпрацівників. Водночас госпіталізували 261 людину, що є абсолютним антирекордом від початку спалаху інфекції в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що у всіх госпіталізованих перебіг хвороби важкий або середньої важкості, повідомляє 24 канал.

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Степанов додав, що за останню добу в Україні було здійснено 33 384 тестування, з них – 15 427 ПЛР і 17 957 – методом ІФА.

Які умови для госпіталізації пацієнта з коронавірусом:

Перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий (є ознаки пневмонії та / або дихальної недостатності при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії).

Є клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Є клініко-лабораторні дані сепсису та / або септичного шоку.

Є клініко-лабораторні дані органної / системної недостатності, крім дихальної.

Пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень (у нього є цукровий діабет, хронічна патологія дихальної й серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання та інші).

У пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Як повинен поводитися медпрацівник під час госпіталізації людини з підозрою або діагнозом COVID-19 – читайте за посиланням.

Зауважимо, що станом на 31 липня в Україні підтвердили 69 884 випадки коронавірусу, 38 752 людей одужало, а 1 693 – померли. Адаптивний карантин продовжили до 31 серпня.



Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 канал