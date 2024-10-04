В одному лише невеликому місті Фано з середини серпня 2024 року зафіксували понад 100 підтверджених випадків цієї хвороби, пише Euractiv.

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У курортному місті спалах лихоманки Денге

У регіоні Марке поширюється лихоманка Денге. У прибережному містечку Фарго 35 хворим знадобилася госпіталізація. Ще 10 випадків потребують підтвердження.

Лихоманка Денге – що це? Гостра інфекційна хвороба, ще відома як "лихоманка перелому кісток" через сильний біль і спазми у деяких пацієнтів. Збудник хвороби — вірус роду Flavivirus. Джерелом інфекції є хворі люди та мавпи. Хворобу переносять комарі роду Aedes та підроду Stegomyia. Майже 2,5% хворих на гарячку Денге помирає.

На щастя, цього року в країні не зареєстровано жодного випадку смерті, але лікарі стурбовані тим, що ситуація може бути гіршою, ніж здається. Адже багато безсимптомних випадків залишаються незареєстрованими.

Ситуація вийшла з-під контролю, кількість випадків зараження щонайменше вдвічі перевищує офіційно зареєстроване. Сподіватимемося, що зима настане скоро,

– написав у Facebook Роберто Буріоні, професор вірусології в міланському університеті Сан-Раффаеле.

Наразі італійські вчені намагаються зрозуміти, чому це прибережне місто з населенням 60 тисяч осіб так сильно постраждало.

На щастя, зона зараження дуже мала, оскільки комарі мають обмежене переміщення в 200 метрів,

– сказала керівниця досліджень у Відділенні інфекційних захворювань Національного інституту охорони здоров'я Флавія Ріккардо.

Минулого року найсильніше в Італії постраждав великий північний регіон Ломбардія біля Мілану. Там було зареєстровано близько 80 випадків лихоманки Денге.