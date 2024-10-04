В одному лише невеликому місті Фано з середини серпня 2024 року зафіксували понад 100 підтверджених випадків цієї хвороби, пише Euractiv.
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У курортному місті спалах лихоманки Денге
У регіоні Марке поширюється лихоманка Денге. У прибережному містечку Фарго 35 хворим знадобилася госпіталізація. Ще 10 випадків потребують підтвердження.
На щастя, цього року в країні не зареєстровано жодного випадку смерті, але лікарі стурбовані тим, що ситуація може бути гіршою, ніж здається. Адже багато безсимптомних випадків залишаються незареєстрованими.
Ситуація вийшла з-під контролю, кількість випадків зараження щонайменше вдвічі перевищує офіційно зареєстроване. Сподіватимемося, що зима настане скоро,
– написав у Facebook Роберто Буріоні, професор вірусології в міланському університеті Сан-Раффаеле.
Наразі італійські вчені намагаються зрозуміти, чому це прибережне місто з населенням 60 тисяч осіб так сильно постраждало.
На щастя, зона зараження дуже мала, оскільки комарі мають обмежене переміщення в 200 метрів,
– сказала керівниця досліджень у Відділенні інфекційних захворювань Національного інституту охорони здоров'я Флавія Ріккардо.
Минулого року найсильніше в Італії постраждав великий північний регіон Ломбардія біля Мілану. Там було зареєстровано близько 80 випадків лихоманки Денге.