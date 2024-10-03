Наразі студент одужує. Про стан пацієнта розповіло Перше медичне об'єднання Львова.

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Водій загинув, а Максим отримав важку травму

30 вересня Максим Андрейко разом із другом їхали із рідного містечка Угнів на навчання до Львова. Хлопців підвозив водій легкового авто.

Поблизу села Річки на дорогу раптово вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати й загинув на місці.

Максим не пам'ятає моменту зіткнення. Він опритомнів лише тоді, коли на місце аварії прибули рятувальники. У хлопця сильно боліли голова та шия, а зуби були вибиті.

Медики розповіли, що поруч лежав буйвіл, а автівка від зіткнення з твариною майже тонну завважки стояла в кюветі вщент розтрощена.



Місце ДТП / фото ДСНС



Місце ДТП / фото ДСНС

Максим надійшов до нас через кілька годин після аварії із важкою черепно-мозковою травмою. Ми терміново провели комп'ютерну томографію, яка виявила вдавлений перелом лобної кістки. Через серйозність травми було ухвалено рішення про термінову операцію – потрібно було якнайшвидше забрати уламки кістки. Ми успішно виконали це втручання,

– Розповів Остап Федорко, керівник центру нейрохірургії та неврології, завідувач нейрохірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона.

На щастя, юнак вже почувається краще, а лікарі відзначають позитивну динаміку. Вже на другий день після операції хлопець став самостійно пересуватися по палаті.



Максим після операції / фото: Перше медичне об'єднання Львова

Також у Максима залишився невеликий дефект в лобній кістці розміром 2х2,5 сантиметри. Через місяць-два йому потрібно буде провести повторну операцію.