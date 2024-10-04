В одном только небольшом городе Фано с середины августа 2024 года зафиксировали более 100 подтвержденных случаев этой болезни, пишет Euractiv.

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В курортном городе вспышка лихорадки Денге

В регионе Марке распространяется лихорадка Денге. В прибрежном городке Фарго 35 больным понадобилась госпитализация. Еще 10 случаев требуют подтверждения.

Лихорадка Денге – что это? Острая инфекционная болезнь, еще известна как "лихорадка перелома костей" из-за сильной боли и спазмов у некоторых пациентов. Возбудитель болезни - вирус рода Flavivirus. Источником инфекции являются больные люди и обезьяны. Болезнь переносят комары рода Aedes и подрода Stegomyia. Почти 2,5% больных лихорадкой Денге умирает.

К счастью, в этом году в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти, но врачи обеспокоены тем, что ситуация может быть хуже, чем кажется. Ведь много бессимптомных случаев остаются незарегистрированными.

Ситуация вышла из-под контроля, количество случаев заражения минимум вдвое превышает официально зарегистрированное. Будем надеяться, что зима наступит скоро,

– написал в Facebook Роберто Буриони, профессор вирусологии в миланском университете Сан-Раффаэле.

Сейчас итальянские ученые пытаются понять, почему этот прибрежный город с населением 60 тысяч человек так сильно пострадал.

К счастью, зона заражения очень мала, поскольку комары имеют ограниченное перемещение в 200 метров,

– сказала руководитель исследований в Отделении инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения Флавия Риккардо.

В прошлом году сильнее всего в Италии пострадал большой северный регион Ломбардия возле Милана. Там было зарегистрировано около 80 случаев лихорадки Денге.