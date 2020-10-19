Дебати щодо легалізації медичного канабісу в Україні ведуть вже декілька років. І поки влада роздумує над цим питанням, десятки країн вже пом'якшили свої закони щодо марихуани.

Однак в українців також є думка щодо того, чи варто в країні легалізовувати канабіс. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Які країни легалізували марихуану: інфографіка

Що думають про легалізацію у Харкові

Більшість харків'ян вважають, що канабіс може полегшити стан людей, які хворіють на онкологію, проте наразі в Україні немає можливості купити його. Дехто вважає, що легалізація марихуани насамперед допоможе людям, які не можуть знайти для себе відповідну альтернативу.

Знаю, як це відбувається в Канаді – це правильний досвід в медичних цілях. Адже дуже багато людей потребують ліків,

– вважає харків'янка Ольга.

Незначна частина опитаних вважає, що після легалізації марихуани в країні може з'явитися більше наркозалежних.

Як до легалізації ставляться у Львові

Студентів Львова також розпитали про їхнє ставлення до легалізації медичного канабісу. Дехто зазначив, що є багато захворювань, сильні болі від яких можуть послабити ліки на основі канабісу. Зокрема, це стосується онкології – коли морфій майже не допомагає.

Негативів я тут не бачу, однак краще легалізовувати такий сорт, який використовується лише в медицині і не може спричинити негативних наслідків,

– сказала студентка Марта.



Студентів Львова розпитали про ставлення до легалізації / Скриншот з відео

Яка позиція у мешканців Кропивницького

Жителів міста Кропивницький також розпитали про те, чим відповідна легалізація може зашкодити. Дехто вважає, що загалом марихуана може призвести до звикання, якого буде дуже важко позбутися.

Якщо людині болить, то обов'язково потрібно, адже від больового шоку можна померти,

– наголосила містянка Антоніна.

Інша мешканка зазначила, що узаконення канабісу є необхідним. За її словами, раніше люди лише так і лікувалися, а потім молодь почала сприймати це по-іншому. Це дуже дешеві ліки і тому аптеки їх не дозволяють, вважає жінка.



Молодь почала сприймати канабіс по-іншому / Фото Unsplash

"Дуже багато хворих людей потребують цих препаратів. Єдине, чого б дуже хотілось – роз'яснення щодо того, як ці препарати будуть потрапляти в країну та за якими правилами їх будуть закуповувати. Для того, щоб люди цього не боялися і не вважали чимось страшним", – розповіла жителька Кропивницького Аліна.

Що думають про медичний канабіс у столиці

Деякі жителі Києва вважають, що в Україні легалізація канабісу може відбуватись лише під відповідним регулюванням і суворим наглядом. Вони переконані, що в країні цим будуть зловживати.

"Це так званий трамплін для вживання важких наркотиків. У медичних цілях прописують трохи інший склад відповідної речовини – це важко назвати тим видом канабісу, який пропонують", – переконаний киянин Микола.

Що думають українці про легалізацію канабісу: дивіться відео