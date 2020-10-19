Дебаты о легализации медицинского каннабиса в Украине ведут уже несколько лет. И пока власти раздумывают над этим вопросом, десятки стран уже смягчили свои законы относительно марихуаны.

Однако в украинцев также есть мнение о том, стоит ли в стране легализировать каннабис. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Что думают о легализации в Харькове

Большинство харьковчан считают, что каннабис может облегчить состояние людей, страдающих онкологией, однако пока в Украине нет возможности купить его. Некоторые считают, что легализация марихуаны прежде всего поможет людям, которые не могут найти для себя подходящую альтернативу.

Знаю, как это происходит в Канаде – это правильный опыт в медицинских целях. Ведь очень много людей нуждаются в лекарствах,

– считает харьковчанка Ольга.

Незначительная часть опрошенных считает, что после легализации марихуаны в стране может появиться больше наркозависимых.

Как к легализации относятся во Львове

Студентов Львова также расспросили об их отношении к легализации медицинского каннабиса. Некоторые отметил, что есть много заболеваний, сильные боли от которых могут ослабить лекарства на основе каннабиса. В частности, это касается онкологии – когда морфий почти не помогает.

Негативов я здесь не вижу, однако лучше легализовать такой сорт, который используется только в медицине и не может повлечь негативных последствий,

– сказала студентка Марта.



Студентов Львова расспросили об отношении к легализации / Скриншот с видео

Какова позиция у жителей Кропивницкого

Жителей города Кропивницкий также расспросили о том, чем соответствующая легализация может навредить. Некоторые считают, что в целом марихуана может привести к привыканию, от которого будет очень трудно избавиться.

Если человеку больно, то обязательно нужно, ведь от болевого шока можно умереть,

– отметила горожанка Антонина.

Другая жительница отметила, что узаконивание каннабиса необходимо. По ее словам, раньше люди только так и лечились, а потом молодежь начала воспринимать это по-другому. Это очень дешевые лекарства и поэтому аптеки их не разрешают, считает женщина.



Молодежь начала воспринимать каннабис по-другому / Фото Unsplash

"Очень много больных людей нуждаются в этих препаратах. Единственное, чего бы очень хотелось – разъяснения относительно того, как эти препараты будут попадать в страну и по каким правилам их будут закупать. Для того, чтобы люди этого не боялись и не считали чем-то страшным", – рассказала жительница Кропивницкого Алина.

Что думают о медицинском каннабисе в столице

Некоторые жители Киева считают, что в Украине легализация марихуаны может происходить только под соответствующим регулированием и строгим наблюдением. Они убеждены, что в стране этим будут злоупотреблять.

"Это так называемый трамплин для употребления тяжелых наркотиков. В медицинских целях прописывают немного другой состав соответствующего вещества – это трудно назвать тем видом каннабиса, который предлагают", – убежден киевлянин Николай.

Что думают украинцы о легализации каннабиса: смотрите видео