Какие страны легализовали марихуану: инфографика
Легалайз – да или нет? Дебаты о легализации каннабиса продолжаются не только в Украине, но и по всему миру. Однако, уже несколько десятков стран смягчили свои законы относительно марихуаны.
Первой страной, которая ввела разрешение на выращивание, продажу и употребление марихуаны, стал Уругвай в 2013 году. А в октябре 2018 года легалайз пришел в Канаду, отмечает 24 канал.
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Страны, где разрешили легализацию каннабиса
Полностью легализовали марихуану только в двух странах: Уругвае и Канаде. То есть в этих странах разрешено выращивать, хранить и употреблять. Но еще в нескольких десятках государств она разрешена частично.
В 30 странах позволили частичное использование марихуаны:
- США;
- Мексика;
- Парагвай;
- Бразилия;
- Чили;
- Белиз;
- Эквадор;
- Колумбия;
- Аргентина;
- Венесуэла;
- Ямайка;
- Боливия;
- Испания;
- Португалия;
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Германия;
- Чехия;
- Мальта;
- Люксембург;
- Камбоджа;
- Австралия;
- Хорватия;
- Непал;
- Норвегия;
- Словения;
- Греция;
- Кипр;
- Индия.
Еще 14 стран разрешили использование каннабиса исключительно в медицинских целях:
- Панама;
- Перу;
- Израиль;
- Дания;
- Австрия;
- Турция;
- Россия;
- Финляндия;
- Италия;
- Замбия;
- Македония;
- Польша;
- Швейцария;
- Зимбабве.
Где легализована марихуана / Карта 24 канала
Ситуация с легализацией марихуаны в Украине
- В Украине до сих пор ведутся дебаты о легализации медицинской марихуаны. В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция, которая набрала 25 тісяч голосов.
- Законопроект подан в Верховную Раду.
- Депутаты не рассмотрели этот закон.
- Под стенами парламента неоднократно устраивали акции с требованием легализовать медицинскую марихуану.
- МВД блокировало изменения в правительственное постановление о переносе каннабиса из категории наркотиков.
Наказание за марихуану в Украине
Распространение и хранение каннабиса в Украине карается законом. В список "Особо опасные наркотические средства" входит: каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса.
Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность за хранение более 5 граммов – уголовное преследование.