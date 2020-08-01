Легалайз – да или нет? Дебаты о легализации каннабиса продолжаются не только в Украине, но и по всему миру. Однако, уже несколько десятков стран смягчили свои законы относительно марихуаны.

Первой страной, которая ввела разрешение на выращивание, продажу и употребление марихуаны, стал Уругвай в 2013 году. А в октябре 2018 года легалайз пришел в Канаду, отмечает 24 канал.

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Страны, где разрешили легализацию каннабиса

Полностью легализовали марихуану только в двух странах: Уругвае и Канаде. То есть в этих странах разрешено выращивать, хранить и употреблять. Но еще в нескольких десятках государств она разрешена частично.

Марихуана – что это? Это смесь измельченных частей конопли. Основной психоактивній компонент из листьев конопли – ТГК (тетрагидроканнабинол). Не психоактивній, который применяют в медицине – каннабидиол (CBD).

В 30 странах позволили частичное использование марихуаны:

США;

Мексика;

Парагвай;

Бразилия;

Чили;

Белиз;

Эквадор;

Колумбия;

Аргентина;

Венесуэла;

Ямайка;

Боливия;

Испания;

Португалия;

Нидерланды;

Бельгия;

Великобритания;

Германия;

Чехия;

Мальта;

Люксембург;

Камбоджа;

Австралия;

Хорватия;

Непал;

Норвегия;

Словения;

Греция;

Кипр;

Индия.

Еще 14 стран разрешили использование каннабиса исключительно в медицинских целях:

Панама;

Перу;

Израиль;

Дания;

Австрия;

Турция;

Россия;

Финляндия;

Италия;

Замбия;

Македония;

Польша;

Швейцария;

Зимбабве.



Где легализована марихуана / Карта 24 канала

Ситуация с легализацией марихуаны в Украине

В Украине до сих пор ведутся дебаты о легализации медицинской марихуаны. В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция, которая набрала 25 тісяч голосов.

Законопроект подан в Верховную Раду.

Депутаты не рассмотрели этот закон.

Под стенами парламента неоднократно устраивали акции с требованием легализовать медицинскую марихуану.

МВД блокировало изменения в правительственное постановление о переносе каннабиса из категории наркотиков.

Наказание за марихуану в Украине

Распространение и хранение каннабиса в Украине карается законом. В список "Особо опасные наркотические средства" входит: каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса.

Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность за хранение более 5 граммов – уголовное преследование.